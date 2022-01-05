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Коронавирус разделил жизнь на до и после. Осталось разобраться, что было до, а что — после… Тест о событиях последних лет, которые случились непонятно когда

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А помните, был такой мир без пандемии коронавируса? И вдруг как начались все эти маски, локдауны, «нерабочие дни», ежедневные тревожные новости, греческие буквы… Словом, последние два года прошли как в тумане. И чем дальше, тем тяжелее вспомнить, что в мире произошло до начала пандемии, а что — уже во время. В нашей игре вам предстоит окунуться в омут памяти и расставить события по хронологии. За дату начала пандемии берем 30 января 2020 года. В этот день ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Короче, просто запомните: 30.01.20, до или после. Приступаем!

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