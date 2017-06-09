Кому на Земле жить хорошо? Игра «Медузы» и momondo о жизни народов

На Земле живет более 7,5 миллиарда человек. С одной стороны, мы все разные, с другой — во многом похожи. «Медуза» и туристический сайт momondo предлагают сыграть в игру: проверьте, хорошо ли вы представляете, как живется людям в разных странах, и насколько ваши личные представления о других народах совпадают с реальностью. Где рождается больше детей и люди живут дольше, в какой стране народ счастливее, а в какой — толерантнее? Будьте внимательны: вопросы будут повторяться, но варианты ответов у них всегда разные.