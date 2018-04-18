В последние годы тема насилия — домашнего, сексуального, психологического — главная в СМИ. Одни не видят разницу между побоями и пощечиной, другие винят в любом насилии жертву, третьи вообще не понимают, зачем выносить сор из избы. Нам хочется понять, что думают про насилие читатели «Медузы». Бывают ли ситуации, когда физическую силу можно или нужно применять? Пройдите опрос (только отвечайте честно!), а мы через несколько дней расскажем, что вышло.