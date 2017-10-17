Клиент всегда прав? Проверьте, какой из вас онлайн-продавец Игра «Медузы» и PayPal

У каждого человека есть что продать. Неважно, идет речь о старых вещах, поделках из шишек, услугах переводчика или продуктах вашего бизнеса. Искать покупателей можно, например, в интернете. Попробовать, каково это — управлять интернет-магазином и общаться с самыми разными клиентами, можно в тесте, который «Медуза» сделала вместе с PayPal (через эту платформу будет работать ваш воображаемый магазин). Кстати, у PayPal есть специальная Программа защиты продавцов, которая подстрахует от потерь из-за недобросовестного поведения клиентов, а также единый интерфейс под названием «Центр разрешения проблем», где можно работать со всеми проблемными ситуациями.