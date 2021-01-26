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Кажется, Путин вообще не отличает фотошоп от реального снимка. Но вы-то точно отличите? Сейчас проверим!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фотография, на которой он якобы плавает в бассейне в своем «дворце» из расследования Алексея Навального, — фейк. Есть ощущение, что из 90 миллионов людей, которые успели посмотреть расследование, только Путин воспринял эту фотожабу всерьез. Поэтому мы подготовили тест, в котором надо отличить фотожабы с Путиным от реальных фотографий. Осторожно: не все так очевидно!

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Фотографии: kremlin.ru; Scanpix / LETA; ТАСС