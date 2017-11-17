Какой вы злодей? Тест «Медузы» и Lamoda о темных сторонах вашей личности

Легендарных злодеев придумали не просто так. На самом деле, все мы немного на них похожи — у каждого в душе найдется темный уголок. Только у большинства из нас есть еще и сложная этическая система сдержек и противовесов, которая у классических антагонистов дала сбой. В этом тесте, который «Медуза» сделала вместе с интернет-магазином Lamoda к «Черной пятнице», можно определить, к какому типу относится именно ваш внутренний злодей. Отвечая на вопросы, не прячьте темную сторону вашей личности — в конце концов, иногда нужно и отпускать себя.