Какой вы редактор? Сложный тест «Медузы» о нашей работе

С 19 по 25 августа в Риге пройдет третья «Ферма» — школа «Медузы», которая на этот раз будет посвящена редакторской работе во всех ее проявлениях. Редакторы — не самые заметные сотрудники (их имена часто можно обнаружить только в специальном разделе о составе редакции), но при этом ключевые решения в медиа принимают именно они. Каждый редактор ежедневно сталкивается с непростыми ситуациями — и совершает выбор, который может повлиять и на репутацию издания, и на его судьбу. «Медуза» предлагает читателям попробовать себя в роли редактора и попытаться разобраться с несколькими такими ситуациями. В этом тесте нет правильных и неправильных ответов — есть только разные стратегии профессионального поведения. Хотите узнать больше? Подать заявку на «Ферму» можно здесь.