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Какой вы философ, когда читаете новости? Совместный тест «Медузы» и InLiberty

Что такое счастье? Что такое добро и зло? Существует ли абсолютная истина? Как реагировать на окружающую реальность? «Медуза» и просветительский проект InLiberty подготовили для вас тест: вы философски реагируете на заголовки новостей «Медузы» за последний месяц — а мы рассказываем, какой именно философ вам ближе.

Для тех, кто хочет разобраться в истории философии, научиться принимать решения и убеждать других, проект InLiberty организует клуб практической философии. Подробнее о курсе можно узнать здесь.

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