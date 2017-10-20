Какой философской теории вы придерживаетесь? Тест «Медузы» и «Ингосстраха»

Даже если вы считаете, что философия — не ваше, и вы не знаете ни о каких философских теориях, скорее всего — пусть и неосознанно, — вы придерживаетесь одной из них. «Медуза» вместе с компанией «Ингосстрах», которая отмечает в этом году свое 70-летие, сделали жизненный тест. Мы предлагаем девять бытовых ситуаций, и в каждой из них вы должны выбрать ту позицию, которая вам ближе. Так мы определим, к какому из наиболее влиятельных философских течений XX века вас можно отнести.