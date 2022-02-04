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Какими словами (правильными и точными) поддержать человека, у которого нашли тяжелую болезнь? Тест «Медузы» и Фонда Хабенского ко Всемирному дню борьбы против рака

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«Все будет хорошо», «не падай духом», «будь оптимистичнее» — служат ли такие фразы настоящей поддержкой для людей, у которых нашли онкологическое заболевание? А для их близких, которым сама болезнь не грозит? Онкологический диагноз требует соблюдения сложных правил не только от самого пациента, но и от его окружения. Появляются сотни вопросов, и часть из них связана с тем, как теперь общаться друг с другом, что можно говорить, а что — нет. Во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля вместе с Благотворительным фондом Константина Хабенского мы подготовили тест о том, как лучше всего общаться с человеком, у которого нашли онкологическое заболевание.

В этом тесте нет правильных ответов, но есть рекомендации онкопсихолога.

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Фото: Shvets / Pexels