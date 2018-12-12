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Какие законы предлагали депутаты, а какие мы придумали? Тест к 25-летию Госдумы

12 декабря «день рождения» не только у Конституции России, но и у Государственной думы. В 2018 году ей исполнилось 25 лет — если считать с выборов 1993 года. В честь юбилея мы подготовили для вас очень сложный тест: попробуйте угадать, какие законопроекты внесли в Государственную думу за последние несколько лет, а какие мы придумали.

Подсказка: В игру попали в том числе законы, внесенные в Госдуму сегодня.

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Фото: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA