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Как выбрать, кого лечить, а кого нет? Допустимо ли устраивать митинг во время эпидемии? Этический тест от «Медузы» и InLiberty Карантин заканчивается — но дилеммы остаются

Несколько лет назад «Медуза» вместе с просветительским проектом InLiberty опубликовала тест, основанный на исследовании Harvard Moral Sense Test. Его вопросы не имели правильных ответов: они были составлены для того, чтобы помочь читателю разобраться в собственных ценностях и нравственных представлениях. С тех пор произошло много всего, но главное — началась эпидемия. Интересно, изменились ли наши оценки? Проверим, готовы ли мы жертвовать своими правами и правами других в большей степени, когда оказались в ситуации повышенной опасности.

Внимание! Вопросы могут показаться неприятными и даже вызвать ощущение дискомфорта. Если не хотите проходить тест, снова посмотрите, как Илон Маск поет про Землю в иллюминаторе.

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