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Как вас зовут? Невозможно разобрать! Профессионально забракуйте подписи оппозиционного кандидата в депутаты. Игра «Медузы»

К выборам в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, не допустили многих независимых кандидатов — в подписях, которые они собрали, оказался слишком большой процент брака. Сами кандидаты утверждают, что подписи им бракуют в окружных избирательных комиссиях (ОИК) по надуманным основаниям. Одно из таких оснований — отсутствие избирателя в базе данных МВД. Правда, оказывается, что в базу вносили неправильные данные: кто-то как будто специально перепечатывал ФИО с подписных листов с опечатками.

Может быть, это чистая случайность? Проверьте сами. В этой игре вам не нужно переписывать данные людей правильно — попытайтесь переписать их так, как это сделали члены ОИК. Все примеры здесь взяты из фейсбуков кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму. Имена людей были частично изменены.

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