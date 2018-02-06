Как стать криптомиллионером Отправляйтесь в август 2017-го и купите правильную криптовалюту. Игра «Медузы»

Как играть: Представьте себе, что можно вернуться в 1 августа 2017 года и купить криптовалюты на 10 тысяч долларов. Вложитесь как минимум в три из 15 известных коинов — и посмотрите, стали ли вы умнее задним числом. Главное — вы должны вложить все деньги. Когда соберете криптопортфель — нажимайте «вперед», чтобы посчитать неслучившуюся прибыль (или поплакать над убытками).

Внимание! Сейчас криптовалюта падает и отскакивает по несколько раз в день. Цены в игре зафиксированы на 5 февраля.