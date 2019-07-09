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Как огнеборцы спасали автоледи Попробуйте перевести с русского на язык российских СМИ!

Люди в белых халатах? Третий Рим? Северная Пальмира? Нам казалось, что акулы пера перестали употреблять штампы и перифразы, но они продолжают появляться в заголовках новостей. А вы умеете переводить с русского языка на язык российских СМИ? Знаете, чем заменить слово «пожарный»? А «интернет»? Мы выбрали реальные цитаты из статей, но заменили в них штампы на нормальные слова. Исправьте все обратно!

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Фото в анонсе: Reg Speller / Fox Photos / Getty Images