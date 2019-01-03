игры

Из «Редкой кильки» в «Шерстяного Ленина» Сможете дойти до ближайших баров? Праздничная игра «Медузы»

Новогодние каникулы даны нам для того, чтобы наконец увидеть всех, кого мы мало видели весь этот год и выпить за новые приключения, новые встречи и вообще все новое! «Медуза» предлагает вам пройтись по барам вместе и постараться не пропустить ни одного.

Как играть: ваша задача выбрать самый близкий к вам бар. Постарайтесь определить, какая точка находится к вам ближе всего и выберите ее. Если вы пойдете в бар подальше — игра закончится.

P.S. Названия баров в игре придумывает наш специальный новогодний алгоритм. Все совпадения с реальными барами — случайность.

Начать игру