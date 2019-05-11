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******* или *****? Что имел в виду редактор? Страшно нецензурная игра «Медузы»

Помимо Дня весны и труда в мае отмечают Всемирный день свободы печати и День шифровальщика. В России две эти сферы начинают потихоньку смешиваться: с 2013 года СМИ не имеют права публиковать нецензурную лексику — поэтому редакторам приходится выкручиваться, подставляя в квадратных скобках цензурные синонимы (это уже практически отраслевой стандарт). А читатели вынуждены угадывать, что прячется за очередной ****** [загадкой]. Насколько хорошо вы понимаете, что на самом деле скрывается за звездочками? Проверьте себя в нашей страшно нецензурной игре.

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