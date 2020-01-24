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Хотите стать новым министром культуры? Или спорта? Попробуйте занять кресло в новом правительстве! Игра «Медузы»

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. В нем сменились руководители почти половины ведомств и появились шесть новых вице-премьеров. Мы сделали игру, в которой можно опередить новых министров и занять их кресла. Сделать это очень сложно, но возможно!

Как играть: просто попытайтесь успеть кликнуть на кресла! Успели — получили место в новом правительстве.

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Фотографии: Scanpix / LETA; Коммерсантъ