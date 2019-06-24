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Халява, ловись! Попробуйте сдать сессию, приложив минимум усилий Игра «Медузы» для студентов и про студентов

У студентов дважды в год наступает конец света — во время зимней и летней сессии. И результаты экзаменов часто зависят не только от знаний, но и от настроения, отношений с преподавателем. И, конечно, от строгого следования приметам. Признайтесь, что вы хотя бы раз задумывались, с какой ноги встать в день экзамена, мыть ли голову и кричать ли в окно про халяву. Эта игра — возможность проверить, смогли бы вы сдать сессию, опираясь только на суеверия.

Как играть: в игре нет правильных и неправильных ответов — выбирайте то, что больше подходит именно вам. Одно и то же решение может приводить к разным (порой неожиданным) результатам. Ваша задача — пройти сессию как можно больше полагаясь на удачу.

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Иллюстрации — Настя Григорьева