Готовы убежать от проблем? В этой игре бег помогает справиться со стрессом

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Бег уже давно перестал быть просто аэробной нагрузкой, позволяющей тренировать выносливость и в целом оставаться в форме. Это полноценная философия со своими идеологами (привет, Харуки Мураками!) и адептами. Бег часто называют динамической медитацией — за возможность успокоиться, отвлечься от проблем и с новыми силами вернуться в бой. В этой игре мы вместе с организаторами Sparrow Hills Trail — забега по пересеченной местности, который состоится уже через месяц, — будем показывать ситуации, которые могут вызывать стресс и фрустрацию. Выберите те, которые вы бы хотели «пробежать».

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