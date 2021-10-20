Глазунья или крок-месье? А может, шакшука? Выберите идеальный завтрак

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В этом тесте — а мы сделали его вместе с Wowgranola, интернет-магазином готовых завтраков и перекусов без сахара — нет правильных и неправильных ответов. Есть только запах кофе, утро и холодильник, в котором найдутся ингредиенты для любого завтрака. Ваша задача — выбрать, что приготовить.

stockcreations / Shutterstock

Пройти тест

Сделано в продано! Yavdat / Shutterstock