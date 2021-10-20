Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой
Партнерский материал

Глазунья или крок-месье? А может, шакшука? Выберите идеальный завтрак

В этом тесте — а мы сделали его вместе с Wowgranola, интернет-магазином готовых завтраков и перекусов без сахара — нет правильных и неправильных ответов. Есть только запах кофе, утро и холодильник, в котором найдутся ингредиенты для любого завтрака. Ваша задача — выбрать, что приготовить.

stockcreations / Shutterstock

Сделано в продано!

Yavdat / Shutterstock

Партнерский материал