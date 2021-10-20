Глазунья или крок-месье? А может, шакшука? Выберите идеальный завтрак
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В этом тесте — а мы сделали его вместе с Wowgranola, интернет-магазином готовых завтраков и перекусов без сахара — нет правильных и неправильных ответов. Есть только запах кофе, утро и холодильник, в котором найдутся ингредиенты для любого завтрака. Ваша задача — выбрать, что приготовить.
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