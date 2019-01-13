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Где улица 3-го Июля пересекается с проспектом 25-го Октября? Ровно 75 лет назад Невскому проспекту вернули историческое название. Найдите его по старому имени

13 января 1944 года многим улицам в Ленинграде вернули исторические названия (взамен тех, что придумали большевики, когда только пришли к власти) — например, Невскому проспекту, Дворцовой площади и Дворцовой набережной. Сможете догадаться, как назывались улицы в Ленинграде с революции и до 1944 года?

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Фото: Yury Shkrebiy / Shutterstock.com