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Фейс — министр обороны, BadComedian — министр культуры. Соберите свое правительство Политический генератор «Медузы»

16 января новым премьер-министром России был назначен Михаил Мишустин, который до этого в течение 10 лет занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы. За неделю новый премьер должен сформировать новое правительство. «Медуза» предлагает вам не ждать его решения, а раздать ключевые министерские посты самостоятельно. Кто будет новым министром культуры — BadComedian или Мединский? А министром просвещения? Может, рэпер Фейс? Сейчас узнаем!

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Фотографии: kremlin.ru; Scanpix / LETA; ТАСС; Коммерсантъ; Vida Press; YouTube; Евгений Фельдман для «Медузы»