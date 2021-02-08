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Это было в треке Оксимирона или «Тараканов»? Тест в поддержку главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, которого посадили на 25 суток за шутку

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов ретвитнул шутку про то, что он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, — и получил 25 суток ареста (в твите была дата акции за Навального). А раньше в твиттере шутили, что Смирнов похож еще и на Оксимирона. Но знаете что: отличить их друг от друга внешне не так сложно, как отличить треки Оксимирона и «Тараканов».

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Фото: «Медиазона»