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Это сказал пацан или Макс Пейн? Проверим, где вы были 18 лет назад — за компьютером или во дворе?

Легендарной игре «Макс Пейн» исполнилось ровно 18 лет. Помимо эффектной стрельбы в слоу-мо и крутого сюжета, «Макс Пейн» запомнился фразами, которые произносит сам главный герой. Правда, порой они очень похожи на цитаты из «пацанских пабликов» — сообществ, где многозначительно рассуждают о жизни, судьбе и принципах. Но настоящие фанаты Макса Пейна точно смогут отличить его реплики от пацанских цитат. Не так ли?

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