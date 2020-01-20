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Это черно-белый фильм или цветной? Тест к 100-летию Федерико Феллини. На время!

20 января исполнилось 100 лет одному из классиков мирового кинематографа Федерико Феллини. Имя итальянского режиссера у многих ассоциируется именно с черно-белым кино (хотя, конечно же, он снимал и в цвете). Предлагаем тест! Мы взяли кадры из нескольких фильмов, в том числе и картин Феллини, цветные сделали черно-белыми, а черно-белые оставили без изменений. Попробуйте вспомнить, как они выглядели в реальности? У вас будет 45 секунд, чтобы набрать максимальное количество очков.

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Фото в анонсе: Michael Ochs Archives / Getty Images