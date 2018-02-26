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Есть такая станция метро? Тест «Медузы» про московский метрополитен (на скорость!)
26 февраля в московском метро открылся участок второй кольцевой линии — станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Московское метро за последние несколько лет серьезно выросло, так что даже москвичам бывает непросто понять, есть такая станция или нет. У вас есть 75 секунд, чтобы доказать, что это не так.
Важно!!! В игре за правильный ответ засчитываются и станции метро, и платформы Московского центрального кольца.