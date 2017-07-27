Есть ли у вас чувство ритма? Игра «Медузы» и Honor, которая бесит!

Все время настукиваете любимую мелодию и норовите пуститься в пляс, как только услышите классную песню? Кажется, в вас говорит врожденное чувство ритма. Проверьте, насколько оно у вас развито, с помощью игры, которую «Медуза» сделала вместе с новым смартфоном Hоnor 9 (звук у него — что надо!). Правила такие: прослушайте аудиофайл и постарайтесь запомнить ритм. Слушать можно сколько угодно раз. А дальше у вас будет всего одна попытка, чтобы точно воспроизвести услышанное. Отбивайте ритм с помощью кнопки «пробел» на клавиатуре или просто отстукивайте пальцем по экрану телефона. И не расстраивайтесь, если не получилось пройти игру с первого раза. Потренируйтесь — и все получится! Поехали!