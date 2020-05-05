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Джентельмены или джентльмены? Агенство или агентство? Простынь или простыня? Тест по самым распространенным ошибкам Ответили неверно — начинайте сначала. Посмотрим, сколько вы продержитесь

Короткая предыстория: недавно мы выпустили тест про джентльменов (и полицейских, но речь не о них). В заголовке один умный редактор написал это слово неправильно: с дополнительной буквой «е» — джентельмены. Другой умный редактор чуть переделал заголовок, но ошибка никуда не делась. Потом оба редактора с удивлением узнали, как по-русски пишется слово «джентльмен». После такого мы решили сделать работу над ошибками. Мы собрали самые распространенные ошибки и сделали новый тест.

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