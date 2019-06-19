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Драка на улице — повод звонить 102? А шумные соседи? В каких ситуациях вы готовы иметь дело с полицией? Тест «Медузы»

Многие с осторожностью относятся к сотрудникам полиции и стараются избегать контакта с ними. Опрос ВЦИОМ в конце 2018 года показал, что доверяет полицейским только половина россиян. Попробуйте пройти этот тест и ответить честно, в каких ситуациях вы воспользуетесь помощью полиции, а в каких нет. Звонить и жаловаться на шумных соседей в полицию? А на тех, кто выпивает на детской площадке? А если у вас украли телефон?

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС