Документики, пожалуйста! Не дайте сотруднику ГРУ уехать из России и опозорить спецслужбы

Из Нидерландов выслали четырех российских шпионов. Одного из них выдал, в частности, талончик на такси из здания ГРУ в аэропорт. «Медуза» решила спасти честь страны и предлагает читателям остановить совсем бестолковых шпионов.

Как играть: Если вы видите сотрудника ГРУ — заберите его документы, и он не сможет уехать на дело! Ваша задача остановить как можно больше сотрудников. Важно! Если вы выпустите из поля зрения человека с удостоверением сотрудника ГРУ — игра закончится. Если вы будете останавливать обычных людей — потеряете время.