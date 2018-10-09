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Документики, пожалуйста! Не дайте сотруднику ГРУ уехать из России и опозорить спецслужбы
Из Нидерландов выслали четырех российских шпионов. Одного из них выдал, в частности, талончик на такси из здания ГРУ в аэропорт. «Медуза» решила спасти честь страны и предлагает читателям остановить совсем бестолковых шпионов.
Как играть: Если вы видите сотрудника ГРУ — заберите его документы, и он не сможет уехать на дело! Ваша задача остановить как можно больше сотрудников. Важно! Если вы выпустите из поля зрения человека с удостоверением сотрудника ГРУ — игра закончится. Если вы будете останавливать обычных людей — потеряете время.