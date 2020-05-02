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Для российских полицейских придумали кодекс поведения — да такой, что их теперь не отличишь от английских джентльменов. Нет, давайте все-таки попробуем Самый приличный тест «Медузы»

МВД разработало кодекс поведения для полиции. Если полицейский будет следовать всем описанным там правилам, то мы вряд ли сможем отличить его от дяди Степы, или от рыцаря, или от английского джентльмена. Кстати, что тут у нас на полке? О, настоящий кодекс джентльмена 1875 года! Попробуйте отличить полицейский кодекс от кодекса джентльменов.

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