День зарплаты, а деньги не пришли! Стресс? Еще какой! В этой игре финансовые вопросы выводят вас из себя

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76% российских мужчин и 80% женщин регулярно испытывают стресс из-за денег. Больше всего беспокойства вызывают просроченные платежи по ипотеке и кредитам. А как часто вы волнуетесь из-за финансов? Вместе с Райффайзенбанком измеряем уровень вашей финансовой тревожности.

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