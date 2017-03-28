Что за квесчн? Угадай слово-заимствование: игра «Медузы»

Как играть: Ваша задача — угадать заимствованные слова, для которых в русском языке не всегда есть короткий и точный перевод. То есть явления есть — а слов нет. Их все чаще употребляют в разговорах о насилии и равноправии, о психологии и взаимоотношениях полов. Скажем, появилось слово «сталкинг» (от английского stalking) — преследование; не только обычное — на улице, но и в интернете; а еще оно нередко сопровождается сексуальным подтекстом. Но вернемся к игре. Итак, ваша задача — угадать слово по описанию и написать его кириллицей под определением. Проверяйте свою догадку и двигайтесь дальше.