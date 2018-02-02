Что подумают дети?! Вставьте пропущенное слово в детские стихи: тест «Медузы»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова рассказала о подборке современной детской литературы, которую «даже взрослым показывать страшно». Сама подборка не опубликована, но детские писатели считают, что речь идет об этом списке, давно кочующем в интернете. Но ведь детские стихи и должны быть странными! Чтобы читатели могли в этом убедиться, мы сделали короткий тест — в нем надо вставлять в детские стихи пропущенные слова. Стихи из предполагаемого списка Анны Кузнецовой перемешаны с другими, не менее достойными.