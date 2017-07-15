Что мерещится в лунном круге? Как хорошо вы помните стихи Ахматовой: тест «Медузы»

Во время перестройки — ровно 30 лет назад — в журналах «Октябрь» и «Нева» был опубликован «Реквием» Анны Ахматовы. Хотя поэма была написана за двадцать лет до этого и даже издавалась за границей, в Советском Союзе ее не печатали. Теперь же произведение входит в школьную программу. Хорошо ли вы помните «Реквием» и другие стихи Ахматовой?

Не нравится Ахматова? Неделю назад у нас вышел похожий тест про «Собачье сердце» Булгакова.