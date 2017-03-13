Что лучше: 8% или 200 рублей? Иногда задачки на проценты надо решать быстро и очень быстро. Игра «Медузы»

Минфин объявил, что планирует снизить ставку страховых взносов на 8 процентных пунктов и одновременно увеличить НДС на 4%. Если совсем грубо, это означает, что каждый месяц вы будете получать чуть-чуть больше — однако и цены в магазинах вырастут. Понять, выгоден ли для нас «налоговый маневр» или нет, довольно сложно, но именно эту задачку в скором времени придется решать в любом магазине. Чтобы потренироваться, «Медуза» придумала короткую игру, в которой надо быстро высчитывать проценты.

Как играть: Нужно кликать по кнопкам «верно» или «неверно» или пользоваться стрелочками вправо-влево (а на телефонах работает свайп!). У вас есть 100 секунд на 20 неравенств.