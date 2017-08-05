Что это за кино? Угадайте название фильма по его описанию в поисковике: тест «Медузы»

Наверняка с вами такое случалось: вы примерно помните сюжет фильма, а как он называется — никаких идей. Больше 8 миллионов человек в месяц вбивают в поисковики запросы о кино, чтобы выяснить его название. Чаще всего они звучат таким образом «фильм, в котором…» Вместе с «Яндексом» мы сделали тест, в котором вы можете посоревноваться с поисковиком и угадать, какой фильм имеют в виду пользователи. Пунктуация и орфография запросов сохранены.