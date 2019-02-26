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Что было раньше: отставка Ельцина или концерт The Prodigy на Манежной площади? Игра «Медузы» на знание современной истории России

В январе 2019 года один из посетителей выставки на ВДНХ обнаружил на стене большую таблицу всех важных событий истории России: «от Рюрика до Путина». Он заметил, что некоторые важные даты современной истории России заклеены. В том числе теракт на Дубровке, гибель подводной лодки «Курск» и захват заложников в Беслане. «Медуза» решила проверить, хорошо ли вы знаете современную историю России. Августовский путч перед распадом СССР или позже? Когда была война в Грузии? А когда вышел фильм «Брат»? Попытайтесь расставить события новейшей истории России в хронологическом порядке.

Поправки. После публикации этого материала в него были внесены исправления. Редакция «Медузы» приносит извинения читателям за допущенные ошибки.

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Разработка — Алексей Прилепский, дизайн — Ярослав Максимов, продюсер — Юрий Сапрыкин-мл. Фото в анонсе: Georges De Keerle /Hulton Archive / Getty Images