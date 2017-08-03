Что на свете страшнее всего? И кому именно Попробуйте угадать, чего боятся жители разных стран. Тест «Медузы»

В результате опроса 41953 человек в 38 странах Pew Research Center составил таблицу главных мировых страхов. Правда, список, по которому проводился опрос, был закрытым — респондентам предлагалось выбрать из восьми пунктов: российского, китайского и американского влияния, глобального потепления, притока беженцев, «Исламского государства», кибератак и состояния мировой экономики (можно было выбрать как один пункт, так и несколько). «Медуза» изучила исследование Pew Research Center и спрашивает читателей, могут ли они отгадать, где и чего боятся больше всего.