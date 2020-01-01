игры

C Новым годом! Успели протрезветь или не очень? Похмельная игра «Медузы»

1 января — один из самых сложных дней в году. Надо: а) встать! б) доесть оливье; в) окончательно протрезветь. Допустим, второй пункт — это не так сложно, а с первым вы как-то тоже справились. Тогда переходим к самому сложному — попробуйте доказать, что вы трезвы как огурчик. Задача такая: мы будем показывать геометрические фигуры с точкой, а вы должны ответить, в центре она или нет. Трезвыми можно считать себя, только когда пройдете эту похмельную игру без единой ошибки.

Начать игру