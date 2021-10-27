Бурлеск? Фуд-фетиш? Секстинг? Тест о ваших границах дозволенного

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В мире существуют сотни фетишей — ситуаций, вещей и действий, которые возбуждают людей. Одни хорошо всем знакомы, другие кажутся настоящей экзотикой. Этот тест, который мы сделали вместе с дейтинг-приложением Pure, проверит, насколько вы готовы к экспериментам. Мы будем перечислять разнообразные фантазии, а ваша задача — выбрать те, которые отзываются в вашем сердечке (и не только).

Внимание! Этот тест предназначен для читателей старше 18 лет. В нем мы спрашиваем про различные сексуальные фетиши, которые могут не всем подойти.

Начать игру

Сделано в продано!