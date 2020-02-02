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Бритиш или американ инглиш? Давайте разбираться вместе c принцем Гарри и Меган Маркл Lift или elevator? French fries или chips?

Меган Маркл и ее принц Гарри уезжают в Канаду, где им нужно будет привыкать к новому, канадскому языку — смеси британского и американского английского. Давайте поможем им разобраться, какое слово относится к британскому английскому, а какое — к американскому. Где лифт называют lift? А где — elevator? Где пьют whiskey — в Англии или в Америке?

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Фото в анонсе: Daniel Leal-Olivas / AFP / Scanpix / LETA; Clodagh Kilcoyne, Anwar Hussein / PA / Scanpix / LETA