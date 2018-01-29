«Билли» или «Лексвик»? Тест «Медузы» памяти основателя IKEA Ингвара Кампрада

Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад — человек, который создал компанию, изменившую миллионы квартир и домов по всему миру. Когда Кампрад только начал заниматься мебельным бизнесом, ему было так трудно запомнить и воспроизвести нужные артикулы, что он стал придумывать названия каждому предмету мебели. Приблизительно так и появились диваны «Экторп», лампы «Эльвенген» и бокалы «Утруста-Омлопп». Вспомните, как называются остальные предметы мебели из каталога IKEA? Тест на время.