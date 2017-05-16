АААААнтиблокировка Останови атаку на интернет. Игра «Медузы»

Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам», в России блокируют мессенджеры, соцсеть LinkedIn и многие другие сайты. В общем, пользоваться анонимайзерами отныне должен уметь каждый! Если вы уже прочитали инструкцию по ссылке, самое время чуть-чуть отдохнуть и поиграть: в нашей новой игре надо обходить блокировки быстрее, чем государство блокирует сайты.

Как играть: Вы находитесь в левом верхнем углу, государство — в нижнем правом. Чтобы победить, вам необходимо занять больше клеточек, чем государству. Для этого нажимайте на тот цвет, в который окрашено наибольшее количество клеточек рядом с вами. Игра пошаговая. Нельзя выбирать цвет, в который окрашен ваш противник.