33 непрочитанных письма, а еще куча презентаций и таблиц! В этом тесте проверяем, кто кого победит: офисный софт вас или вы его

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Для одних копаться в документах и составлять таблички — своего рода медитация. Для других — мучение. Вместе с компанией «МойОфис», российским разработчиком безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами, мы измерим, насколько хорошо вы умеете пользоваться офисным софтом. В тесте нет правильных и неправильных ответов — отвечайте по велению сердца.

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