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22 апреля россияне проголосуют за обнуление сроков Путина. Но спросят их не об этом Вот один-единственный вопрос из бюллетеня. Голосуем!

Владимир Путин решил не откладывать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Оно пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина. Однако Путин отметил, что здоровье россиян остается приоритетом. Предлагаем вам не ждать этого дня, а ответить прямо сейчас всего на один вопрос (по всем поправкам!).

Один. Вопрос. По всем поправкам.

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