Немецкая писательница Александра Фрёлих найдена убитой в Гамбурге, сообщает NRD 29 апреля. Фрёлих было 58 лет.

Тело писательницы обнаружили 22 апреля в ее плавучем доме на Эльбе в районе Мурфлит на востоке Гамбурга. Полиция предполагает, что она погибла в период между полуночью и 5:30 утра, сообщил таблоид Bild. Сосед писательницы рассказал изданию, что вечером 21 апреля он видел, как Фрёлих вместе с семьей отдыхала в плавучем доме.

Тело Фрёлих обнаружил один из ее трех сыновей, который вызвал спасателей, они констатировали смерть женщины. Следователи посчитали, что Фрёлих умерла в результате насильственного преступления. Есть версия, что к убийству причастен один из ближайших родственников писательницы, пишет Focus.

Согласно результатам вскрытия, Александра Фрёлих умерла в результате удара тупым предметом. Первоначально выдвигалась версия, что ее могли застрелить. Очевидец говорил, что слышал выстрел в районе лодки, на которой жила писательница. К расследованию привлекали водолазов, чтобы найти возможное орудие убийства. Следователи попросили возможных свидетелей связаться с полицией.

Александра Фрёлих — одна из самых успешных немецких писательниц последних лет, сообщает Focus. Свой дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы» она выпустила в 2012 году. Как пишет The Guardian, Фрёлих говорила, что роман основан на ее опыте замужества за русским. Отец двух из трех сыновей писательницы — выходец из России, с которым Фрёлих рассталась, пишет Deutsche Welle.

Александра Фрёлих Penguin Books

Первый роман писательницы вошел в список бестселлеров Der Spiegel, где оставался в течение нескольких месяцев. Книгу также перевели на французский язык. Один из критиков называл роман «уморительной сатирой на Запад и Восток». Фрёлих также написала романы «Путешествия с русскими» (2014), «Смерть неизбежна» (2016) и «Скелеты в шкафу» (2019).

Александра Фрёлих внештатно сотрудничала с несколькими немецкими СМИ, в частности, она писала в Der Stern, Petra и Freundin. Свою журналистскую карьеру Фрёлих начала в Киеве, где развивала женские журналы.