Прямой эфир с педагогом Димой Зицером скоро начнется Вместе с журналисткой Ликой Кремер они обсудят новую книгу для родителей «Любовь в условиях турбулентности» и ответят на ваши вопросы. Подключайтесь!

Этой зимой в издательстве «Медузы» вышла книга педагога Димы Зицера «Любовь в условиях турбулентности» — о том, как семьям жить и сохранять себя в самых разных «турбулентностях» современного мира. Это и войны (в Украине, на Ближнем Востоке), и репрессии (в России, Беларуси), и эмиграция, и пропаганда, и угроза безопасности близких.

Сегодня, 4 апреля, в 17:00 по московскому времени на ютьюб-канале «Медузы» пройдет прямой эфир с Димой Зицером и Ликой Кремер — соосновательницей студии подкастов «Либо/Либо». Как все-таки говорить с ребенком о войне? Как помочь ему найти свое место в новой стране? И что делать, когда все, даже самые умные советы перестали работать? Подключайтесь к трансляции, чтобы узнать ответы на эти и другие сложные вопросы. И конечно, не забудьте подписаться на наш канал — каждый день мы публикуем там главные новостные видео и наши подкасты.

Купить книгу «Любовь в условиях турбулентности» Димы Зицера уже сейчас можно в нашем «Магазе».

Родительство в условиях турбулентности. Стрим с Димой Зицером Meduza

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