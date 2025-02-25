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Во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины в третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Вот как это выглядело

Источник: Meduza

24 февраля 2025 года — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в разных странах мира прошли акции солидарности с украинцами. По улицам Вильнюса пронесли огромный флаг Украины, Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота подсветили голубым и желтым, в Стокгольме на акцию против войны пришли несколько тысяч человек. «Медуза» публикует фотографии с акций в поддержку Украины, которые прошли в Европе.

Вильнюс. 24 февраля 2025 года
Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA
Хельсинки. 24 февраля 2025 года
Kimmo Brandt / EPA / Scanpix / LETA
Краков. 24 февраля 2025 года
Omar Marques / Anadolu / Getty Images
Берлин. 24 февраля 2025 года
Michael Ukas / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA
Берлин. 24 февраля 2025 года
Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA
Цюрих. 24 февраля 2025 года
Michael Bulholzer / Keystone / AP / Scanpix / LETA
Тбилиси. 24 февраля 2025 года
Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images
Стокгольм. 24 февраля 2025 года
Joel Lindhe / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Лондон. 24 февраля 2025 года
Aaron Chown / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA
Париж. 24 февраля 2025 года
Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA
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