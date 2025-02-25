Во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины в третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Вот как это выглядело

24 февраля 2025 года — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в разных странах мира прошли акции солидарности с украинцами. По улицам Вильнюса пронесли огромный флаг Украины, Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота подсветили голубым и желтым, в Стокгольме на акцию против войны пришли несколько тысяч человек. «Медуза» публикует фотографии с акций в поддержку Украины, которые прошли в Европе.

Вильнюс. 24 февраля 2025 года Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Хельсинки. 24 февраля 2025 года Kimmo Brandt / EPA / Scanpix / LETA Краков. 24 февраля 2025 года Omar Marques / Anadolu / Getty Images

Берлин. 24 февраля 2025 года Michael Ukas / dpa / picture-alliance / Scanpix / LETA

Берлин. 24 февраля 2025 года Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA

Цюрих. 24 февраля 2025 года Michael Bulholzer / Keystone / AP / Scanpix / LETA

Тбилиси. 24 февраля 2025 года Jerome Gilles / NurPhoto / Getty Images

Стокгольм. 24 февраля 2025 года Joel Lindhe / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Лондон. 24 февраля 2025 года Aaron Chown / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Париж. 24 февраля 2025 года Christophe Ena / AP / Scanpix / LETA

Война в Украине продолжается, люди годами живут под обстрелами. Если вы не в России, не планируете туда ездить и у вас есть возможность — помогите мирным украинцам: подпишитесь на ежемесячное пожертвование в проект «Давайте». Узнать о результатах работы проекта за 2024 год и прочесть истории людей, которые уже получили помощь, можно тут. Даже в самые мрачные времена можно помогать другим — и почувствовать, что вы не одни.