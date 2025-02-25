новости
Во многих странах мира прошли акции в поддержку Украины в третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Вот как это выглядело
Источник: Meduza
24 февраля 2025 года — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в разных странах мира прошли акции солидарности с украинцами. По улицам Вильнюса пронесли огромный флаг Украины, Эйфелеву башню и Бранденбургские ворота подсветили голубым и желтым, в Стокгольме на акцию против войны пришли несколько тысяч человек. «Медуза» публикует фотографии с акций в поддержку Украины, которые прошли в Европе.
Война в Украине продолжается, люди годами живут под обстрелами. Если вы не в России, не планируете туда ездить и у вас есть возможность — помогите мирным украинцам: подпишитесь на ежемесячное пожертвование в проект «Давайте». Узнать о результатах работы проекта за 2024 год и прочесть истории людей, которые уже получили помощь, можно тут. Даже в самые мрачные времена можно помогать другим — и почувствовать, что вы не одни.